Raalter Dorpsdichter Benne Solinger kreeg 13 jaar ‘reservetijd’, maar bleef doodsbang om eigen gedichten voor te dragen

In memoriam‘Ik wacht op de dood op mijn balkonnetje, ik wacht op de dood in het zonnetje’. Salland moet een bekend dichter en kunstenaar missen. Benne Solinger (1952-2022) overleed op 7 maart aan de gevolgen van kanker. Eigenlijk had de markante Sallander al jaren geleden afscheid van het leven genomen.

In 2008 om precies te zijn. Na een check up bij de huisarts bleek zijn vijf jaar eerder vastgestelde ziekte onvermoeid teruggekeerd. Met uitzaaiingen in de lymfeklieren die niets goeds voorspelden. De tijd die hem nog restte, noemde Benne ‘reservetijd’. Die reservetijd duurde niet een jaar zoals de doktoren verwachtten, maar nog zeker 13 jaar. Waarin de alleskunner al het waardevolle uit het leven haalde. Zo werd hij in 2009 de eerste Dorpsdichter van Raalte.

Rotterdammer

Benne is in 1952 in Rotterdam geboren. Hij volgde de Sociale academie en verhuisde later naar het oosten van het land. In totaal woonde hij 22 jaar in Laag Zuthem, Heino en Raalte. Benne was politiek en kerkelijk actief, maar stond ook bekend als een creatief, ondernemend en betrokken mens. Zo was hij vrijwilliger bij RTV Raalte, schreef columns voor de Heino-Koerier en later Heino-online, maar vulde zijn dagen vooral als schilder, beeldhouwer en boetseerder, schrijver, pianospeler, fotograaf en dichter. Ook gaf hij lessen in dichten en schilderen.

Hij had na zijn middelbare school dan wel de Sociale academie gedaan, Benne was altijd aan het tekenen. Dingen maken. Zijn vader, die architect was, snapte daar niets van. Benne maakte de gekste dingen die technisch niet klopten. En gedichten. Die hij vooral voor zichzelf schreef. Waaronder veel gekkigheid die hij niet aan anderen liet lezen, vertelde hij eerder aan deze krant.

Dorpsdichter

Dat hij in 2009 in zijn reservetijd tot eerste Dorpsdichter van Raalte werd benoemd, vond Benne een grote verrassing. Hij noemde zichzelf een echte huis-tuin-en-keuken-dichter. Doodsbang was Benne wanneer hij een gedicht moest voordragen. Hij had dyslexie wat hem enorm zenuwachtig maakte. Altijd bang om een woord te missen of dat hij een hele zin zou overslaan.

Afscheid van het leven nemen deed hij in datzelfde jaar. Toen hij inmiddels in Deventer woonde. Hij maakte het gedichtje ‘Ik zat te wachten op de dood op mijn balkonnetje, ik zat te wachten op de dood in het zonnetje’. Toch kon Benne zich niet bij de dood neerleggen. Op hetzelfde balkonnetje schreeuwde hij innerlijk om hulp. Die kreeg hij in de vorm van ‘extra tijd om te leven’. Bijna veertien jaar lang schilderde en schreef hij door, exposeerde zijn kunst, droeg een gedicht voor aan de toenmalige koningin Beatrix en genoot van zijn kleinkinderen die in zijn reservetijd geboren werden.

Benne schreef zijn laatste column in januari vanuit het Antonie van Leeuwenziekenhuis in Amsterdam. De tekst is te lezen op www.beninbeeld.nl. Benne kreeg samen met zijn ex-vrouw 4 kinderen.