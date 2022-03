Raalterweg blank door waterleidingbreuk: veertien huishoudens Holten zonder water

Voedselal­ler­gie verleden tijd? Kinderarts uit Zutphen krijgt 1,7 miljoen voor vervolgon­der­zoek

Ted Klok uit Zutphen is kinderallergoloog in het Deventer Ziekenhuis. Hij doet sinds juni 2019 onderzoek naar het genezen van voedselallergie bij jonge kinderen. Zijn onderzoek is inmiddels zo veelbelovend, dat er 1,7 miljoen euro is vrijgemaakt voor vervolgonderzoek. Is voedselallergie straks verleden tijd?

3 maart