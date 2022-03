Rechter ontslaat gemeente Deventer als bewindvoerder voor inwoners met schulden

Etty Hillesum Centrum houdt bijeenkom­sten om stil te staan bij Oekraïne

In het Etty Hillesum Centrum in Deventer wordt op zondag 20 maart en vrijdag 1 april stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Er is ‘een luisterend oor, zonder oordelen of conclusies’ voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

18 maart