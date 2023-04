Recorddrukte op Nederlandse wegen: bijna 1500 kilometer file door Pasen en regen

Knal op industrie­ter­rein van Olst zet politie op scherp: ‘Je bent gewoon strafbaar’

Een alarmpistool heeft voor het nodige tumult gezorgd in Olst. Een groepje jongeren zou afgelopen zondag een schot hebben gelost op het industrieterrein bij Olst. Uiteindelijk blijkt dat er in de lucht werd geschoten met een alarmpistool. Dat wapen is inmiddels in beslag genomen.