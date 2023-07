‘Restaurant gesloten’ hangt al jaren op de deur van deze zaak in Epse, maar nu is er een potentiële koper

Massage-olie en vieze doekjes bij pony in Raalte: politie­hond leidt naar man uit Olst

Onder invloed van een cocktail van drank en drugs reed hij midden in de nacht naar Raalte. Een nu 30-jarige man uit Olst besloot vervolgens in een weiland een pony te misbruiken. Een seksuele fascinatie voor dieren had hij niet, zegt hij. ,,Dan had ik dat paard wel ten huwelijk gevraagd.’'