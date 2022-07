Rob reed op de motor naar de poolcirkel: ‘Geen woensdagmiddagritje’

Twee weken was Rob onderweg om de circa zevenduizend kilometer af te leggen. Doel? Per motor de poolcirkel bereiken. “Je bent sterk afhankelijk van het weer onderweg, het kan voorkomen dat je moet omkeren door sneeuw.”

Retourtje poolcirkel

Al vijftien jaar had de Deventenaar het in zijn hoofd en enkele jaren geleden trok hij er eindelijk voor het eerst op uit met de motor richting het noorden. “Het kost behoorlijk wat geld en je moet een goede motor hebben. Een toermotor met windscherm, liefst met elektrische cruise control.” Die vond hij. “Een Honda Goldwing 1800, die zijn eigenlijk niet kapot te krijgen.” De trip van enkele jaren geleden beviel zo goed, dat hij het nog eens wilde herhalen. Nu is hij net terug van zijn tweede retourtje poolcirkel. “Vooral die rust is wat me trekt aan deze trip. Je komt soms heel lang niemand tegen. Je bent alleen en op jezelf aangewezen.”

Wildkamperen

De hele rit is zo’n zevenduizend kilometer. “In de zomer is het lang licht in Noorwegen en Zweden, je kunt dus van 10.00 uur tot 22.00 uur in het licht rijden. Na een dag rijden zet ik mijn tentje op, op veel plekken mag je wildkamperen. In de ochtend ruim ik het kampje weer op en zorg ik ervoor dat de kampeerplek netjes en schoon achterblijft. Dan volgt het eerste kopje koffie bij een tankstation, ook zijn er plaatsen waar je even kunt douchen. Scheren doe ik in de spiegel van mijn motor”, vertelt Rob.

Volledig scherm Waarom motorrijder Rob juist deze route koos? "Het is er zo lekker rustig." © Eigen foto

Zijn tent heeft hij speciaal voor deze motorvakantie uitgezocht. “De buitenkant is donker, zodat ik iets langer door kan slapen ondanks dat het zo vroeg licht is. Het is trouwens wel de moeite waard om ook ’s nachts nog even naar buiten te kijken, dan kun je de middernachtzon zien.”

Mooiste route

Zo zijn er meer mooie verschijnselen die Rob onderweg tegenkwam. “De Atlantic Veje oftewel de Altlantische weg bijvoorbeeld, dat is een weg die letterlijk over de Atlantische Oceaan gaat. Het is één van de mooiste routes ter wereld. Ook de staafkerkjes moest ik ook zien, van deze kleine houten kerkjes zijn er zo’n vijftien in Noorwegen. Ook de Fjorden met soms nog ijsbergen in het water waren natuurlijk een hoogtepunt tijdens de reis.”

Geen woensdagmiddagritje

Voorlopig blijft de motor van Rob even binnen Nederland, maar plannen voor een vervolgrit zijn er al. “In landen als Frankrijk en Spanje is het me al gauw te druk, toch zou ik graag eens naar Valencia rijden, één van de mooiste steden van de wereld. Wanneer ik dat ga doen weet ik niet, want het is niet even een woensdagmiddagritje.”

