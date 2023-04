Robin (30) uit Deventer verbruikte vandaag extra veel stroom en dat leverde hem dit op

Alcoholbe­leid gemeenten richt zich te weinig op 55-plus­ser: ‘Onder eenzame ouderen ook drankpro­ble­men’

Het alcoholbeleid van gemeenten in Oost-Nederland is vaak sterk verouderd en richt zich bovendien vooral op de jeugd, terwijl ook een grote groep ouderen met drankproblemen kampt. ,,Ouderen hebben vaak niet door dat ze te veel drinken, dus daar moeten we ze beter van bewust maken”, zegt Jeannette Ooink van Tactus Verslavingszorg.