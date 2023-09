Ruil een tegel of steen voor een gratis tuinplant op actiedagen in Lochem

MET VIDEO Marc is blij met zijn flexwoning in Olst, maar maakt zich ook zorgen: ‘Ik kan als starter helemaal niks’

Het liefst had hij een koophuis. Toch is Marc Bolwidt maar wat blij met de flexwoning aan de Vink in Olst. De twintiger is één van de eerste huurders die deze week de sleutel kreeg van de nieuwe huisvesting in het dorp. ,,Ik begrijp niet waarom mensen zo negatief over deze woningen zijn.”