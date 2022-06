Russisch-orthodoxe priester vol frustratie over Oekraïne-oorlog: ‘Staat misbruikt kerk’

Alle 250 minibiebs in de regio Deventer nu op één kaartje te vinden

Alle 250 minibiebs in de regio Deventer-Zutphen zijn sinds deze week te vinden op een handig Google Maps-kaartje. Per duizend inwoners heeft Deventer naar schatting de meeste minibiebs. Tijdens de landelijke Dag van de Minibieb op 11 juni is er dan ook van alles te doen.

3 juni