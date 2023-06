Sander opent espressobar in Deventer: 'Ik hoop dat deze plek een buurtfunctie krijgt'

Verslagen­heid op Nijverdal­se kinderboer­de­rij: schaap raakt verstrikt in schrik­draad en sterft

Eigenaresse Patricia de Vries reageert maandagochtend ‘verbijsterd en verslagen’ op het nieuws. ‘Haar’ Veronique, een Hampshire Down lam, werd dood aangetroffen op de kinderboerderij in Nijverdal. Ze stierf een afschuwelijke dood in de schrikdraden.