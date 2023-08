Saskia de Jong uit Epse schrijft met jeugdboek ‘Over gehaktballen’ debuut van het jaar

Snuffelen tussen oude boeken op kinder- en jeugdboe­ken­markt in Lochem

Op zoek naar een kinderboek van schrijfster Top Naeff, schrijver W.G. van de Hulst of een nog netjes uitziend exemplaar uit de Kameleon-serie? Op de kinder- en jeugdboekenmarkt in het Stadshuus in Lochem kan zaterdag 12 augustus naar hartenlust gesnuffeld worden tussen honderden oude boeken.