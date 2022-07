Schalkhaar voelt zich overvallen over extra opvang op AZC-terrein: ‘Handelen roept geen vertrouwen op’

indebuurt Meer nieuwe horecaza­ken: zo zit het in Deventer

De hoeveelheid horecazaken neemt al jarenlang toe. Het totaal aantal zaken in Nederland was in januari 2020 nog 43.000. Nu is dit ruim 45.000, zo blijkt uit een analyse van ANP en horecadatabase Datlinq. Die groei komt vooral door een toename van het aantal fastfoodrestaurants en afhaal- en bezorgrestaurants.

15 juli