Schippers maken zich zorgen om alternatief voor lozen giftige stoffen op IJssel: ‘Bespeur geen urgentie’

Duimpje op Facebook leidt tot ophef: Lochems raadslid beschul­digt ander lid van ‘racisti­sche drek’

Het is hommeles in de Lochemse gemeenteraad. Raadslid Arjen Dieperink van Gemeentebelangen Lochem zegt aangifte te gaan doen tegen Calle Janssen, raadslid namens LochemGroen!. De reden: laatstgenoemde zou Dieperink publiekelijk aan de schandpaal hebben genageld, vanwege een duimpje op Facebook. ,,Hij is een grens overgegaan.”

23 januari