Schrijfster boek over Etty Hillesum komt naar Deventer: ‘Ze bleef ze geloven in het goede, dat was troostend’

Oudste stenen woonhuis van Nederland staat in Deventer en is vanaf nu eindelijk voor iedereen te zien

Het is een trekpleister voor toeristen en menig Deventenaar zelf loopt er geregeld langs in de binnenstad. Het oudste stenen woonhuis van Nederland is een unieke plek in de binnenstad, maar tot dusverre was het alleen vanaf de buitenkant te zien. Vanaf dit weekend is dat anders. Het pand dat omstreeks 1130 gebouwd werd is nu voor iedereen ook van binnen te bewonderen. ,,Een groeidiamant.’’

11 september