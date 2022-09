Scooter rijdt met hoge snelheid tegen geparkeerde auto aan in Deventer

Met Video Stoomhout­za­ge­rij Wilpsche Dijk is volledig vernieuwd (en droomt verder): ‘Het was een vervallen bende’

Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk is volledig gerestaureerd. Het complex nabij de Wilhelminabrug in Deventer herkent bijna niemand meer terug. Maar de achterliggende stichting wil meer. Het complex van naastgelegen Intratuin is aangekocht. ,,We willen daar iets met horeca gaan doen.’’

16 september