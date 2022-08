Scouting Brandsma uit Deventer viert feest en houdt reünie

MET VIDEO Hayden uit Deventer showt nieuwe rolstoel­bus in wasstraat: ‘Eindelijk weer naar Go Ahead Eagles’

Na vijftien maanden geld inzamelen heeft de 11-jarige Hayden Haverhoek eindelijk zijn nieuwe rolstoelbus. De vorige begaf het zo vaak dat de Deventer jongen geregeld doktersafspraken, maar óók wedstrijden van zijn favoriete voetbalclub Go Ahead Eagles miste. Dat is nu, als het goed is, verleden tijd. ,,Zaterdag gaan we weer”, zegt moeder Simone.

9 augustus