‘Slachting’ in Harfsen werd al gevreesd door ex en haar moeder: ‘Voelde het leven uit mijn lijf lopen’

Deventer loopt weer avondvier­daag­se: ‘Volgend jaar ook weer de 11 kilometer’

De Deventer avondvierdaagse is tóch weer gelopen. Het was lange tijd onzeker of dat zou lukken, nadat vorig jaar de voltallige organisatie in één keer is gestopt. Net op tijd is een nieuwe groep bestuursleden opgestaan. En nu zijn er weer vier dagen lang hordes wandelaars, soms opstoppingen in de stad en goed nieuws voor liefhebbers van de langere afstand.