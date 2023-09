Slepende ‘30 centimeterkwestie’ in Wijhe na 10 rechtszaken ten einde

Voortvluch­tig kopstuk van motorben­des Satudarah en No Surrender opgepakt op camping in Lochem

De politie heeft zondag een voortvluchtige 42-jarige Duitser opgepakt in Lochem. Die man is in België veroordeeld voor zware misdrijven, waaronder mensenhandel, verkrachting en het bezit van automatische wapens. Hij was ‘als leidinggevende verbonden aan de motorclubs Satudarah en No Surrender’, meldt de politie.