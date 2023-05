Sluiting school Okkenbroek hangt in de lucht: ‘Gaat een enorme impact hebben op het dorp’

Toekomst dorpshuis Boerhaar lijkt veiligge­steld door financiële impuls: ‘Lasten dalen aanzien­lijk’

De toekomst ziet er een stuk rooskleuriger uit voor Pinokkio op de Boerhaar. Het dorpshuis in het kleine dorp hengelt een grote subsidie binnen, waardoor het bijna zeker is dat de locatie flink verduurzaamd kan worden. ,,De lasten gaan zodanig omlaag, dat de financiële toekomst is veiliggesteld”, zegt voorzitter Koen Jansen.