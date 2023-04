Smaakmaker verdwijnt van het Sallandse handbaltoneel: ‘Tijd voor anderen om hun kans te grijpen’

Deventer kapt dikke, gezonde plataan op Noorder­plein níét (maar de race is nog niet gelopen)

De protesten tegen de voorgenomen kap van een grote, gezonde plataan aan het Noorderplein in Deventer hebben succes gehad. De gemeente laat de boom voorlopig staan. De boom zou gekapt worden voor de herinrichting van het plein. Er is één grote maar: de tijd kan nog roet in het eten gooien.