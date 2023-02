Snorscooter aangereden door automobilist in Deventer: tweetal mee naar ziekenhuis

Het ging mis toen de snorscooter de Welle overstak via de voetgangersoversteekplaats. Mogelijk ontstond de aanrijding omdat de tweewieler geen groen licht had, meldt de politie ter plekke. Het ene slachtoffer lag even later op de brancard achterin de ambulance en voor in hetzelfde voertuig stapte een vrouw in voor een bezoekje aan het ziekenhuis.