Snuffelen tussen oude boeken op kinder- en jeugdboekenmarkt in Lochem

Verdwijnt festival Old Dèventer na dit jaar? ‘We zijn nu zelf een stel oude knarren’

Festivals zijn er volop in Nederland. Maar hoeveel zijn er specifiek bedoeld voor senioren? Old Dèventer bestaat al jaren. Mede dankzij een groep vrijwilligers. Maar de harde kern stopt nu. En dat brengt het festival in gevaar. ,,Ik zou me kunnen voorstellen dat ze het in een andere vorm gaan gieten.’’