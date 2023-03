Spakenburg wil niet op zondag: wat nou als een speler niet in het donker durft?

Tegenlicht Meet ups van start bij bieb in Lochem. Eerste avond gaat over energie

Bibliotheek Lochem start deze maand met een reeks Tegenlicht Meet Ups. Naar aanleiding van recente of oudere uitzendingen van VPRO’s Tegenlicht gaan gasten en publiek met elkaar in gesprek over hoe de wereld van morgen eruit zal zien en waar kansen in de regio liggen.