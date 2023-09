Speler van Gorssel zakt in elkaar op het veld: dan is voetbal even niet meer het belangrijkste

Wat moet er gebeuren met de kerk op de Boskamp? Deze studenten hebben wel een idee: ‘Unieke kans voor het dorp’

Vijf studenten van de Jan des Bouvrie Academy in Deventer hebben nieuwe ideeën bedacht voor de Sint-Willibrordkerk in Olst. Tijdens het project zijn ze enkele malen teruggefloten, toch mag het eindresultaat er zijn, zegt Theo van der Vegt. ,,Dit is een unieke kans voor Boskamp.”