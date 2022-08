Stef Bos, Rowwen Hèze en Pieter Derks: Deventer Schouwburg start kaartverkoop nieuw seizoen

Kerk in centrum Deventer verpaupert verder, tot irritatie van omwonenden (maar het einde is in zicht)

De metamorfose van de vervallen kerk in de Deventer Smedenstraat tot stadsappartementen lijkt een gebed zonder einde. Al jaren gebeurt er ogenschijnlijk niets en verpaupert het pand meer en meer, tot irritatie van omwonenden. Maar het eind van de impasse is in zicht, aldus de ontwikkelaar. ,,De waardevolle middeleeuwse stadsmuur in de kerk vormt geen probleem meer.”

