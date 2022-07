Straatrover met schroevendraaier maakt weinig indruk op slachtoffer in Deventer

Een rooftocht met een schroevendraaier die eindigde in een politiecel. Een 33-jarige straatrover in Deventer kwam zaterdagavond flink in de problemen. De rover was uit op de spullen van een 20-jarige man. Hoewel de dreigende dief hem prikte met zijn schroevendraaier, was hij daar niet bepaald van onder de indruk.