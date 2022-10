Straatverlichting kost Deventer veel meer, maar Belgische duisternis blijft inwoners bespaard

De energiecrisis laat zich in Deventer stevig voelen. De gemeente houdt er rekening mee dat het volgend jaar bijna 2 miljoen euro méér kwijt is aan stroom. Straatverlichting is een flinke kostenpost, maar de verlichting verder dimmen is geen optie. Meevaller in de energiecrisis: de gasrekening stijgt minder fors.