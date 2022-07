Strafzaak dodelijk ongeval trucker en Jadey Boo (17) in Deventer: OM gaat niet in beroep

MET VIDEO Boeren blokkeren toegang industrie­ter­rein Deventer met hooibalen, brandjes langs A1

Tientallen boeren hebben gisteravond een industrieterrein in Deventer geblokkeerd. Met hooibalen werd de Maagdenburgstraat in Deventer-Oost afgezet, waardoor vrachtwagens het terrein niet op konden. De protestactie was op de rand van het gebied waar een noodverordening van kracht is. De acties duurden tot 6.00 uur in de ochtend. Inmiddels zijn de boeren weg.

