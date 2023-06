Streep door raadsvergadering Olst-Wijhe na plotseling overlijden burgerraadslid D66

De raadsvergadering die gepland stond voor maandagavond 5 juni in Olst-Wijhe gaat niet door. Aanleiding is het plotselinge overlijden van Hans Lagcher, lid van de D66-fractie. De inwoner van Fortmond is 54 jaar geworden.