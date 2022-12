Studenten wacht veilige studieomgeving bij Saxion Deventer

Het ondertekenen van het Amnesty Manifest ‘Let’s Talk About Yes’ tegen seksueel geweld is gedaan tijdens het event Maakt het uit?!, waarin onderwerpen ‘jezelf zijn’ en ‘inclusiever onderwijs’ centraal staan. Een event dat ook elders in Nederland wordt gehouden en inmiddels door zestien hoger onderwijsinstellingen is ondertekend, waaronder VU Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Maastricht University en Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Maatregelen

In Deventer zette collegevoorzitter Anka Mulder haar handtekening. Mulder vindt dat het Amnesty Manifest heel belangrijk voor studenten is. ,,Je veilig voelen in een omgeving is niet altijd vanzelfsprekend’’, zegt Mulder. ,,Hier zijn we ons zeer van bewust. Sociale veiligheid staat hoog op de agenda en het is goed dat er steeds meer samenhang komt in de afspraken en activiteiten die we rond dit thema hebben.”