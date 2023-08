Stuur allemaal een kaartje naar Jack: Deventer wil Canadese bevrijder feliciteren voor 100-ste verjaardag

Woningen op plek van ‘beloofd’ bos en park in Wijhe? ‘Als je iets belooft, moet je je daar aan houden’

Olst-Wijhe heeft dringend behoefte aan (huur)woningen. En dus werd onlangs, onder voorwaarden, ingestemd met de plannen van Jan Kolk. Hij wil acht nieuwe huizen op zijn voormalige camping Krijtenberg in Wijhe. Maar daar is het laatste woord nog niet over gesproken. De inzet: het ‘beloofde’ groen.