Sushizaak vult commerciële ruimte op Deventer NS-station, loketten sluiten dit jaar

Wordt deze plek in Colmschate een bedevaarts­oord door heilige Titus? 'Historisch moment'

Katholieken, zeker in Deventer, kijken uit naar 15 mei. Die zondag verklaart de paus Titus Brandsma (1881-1942) in Rome heilig. Minder bekend misschien, maar bijzonder: in Colmschate wordt de rozenkrans bewaard die de geestelijke droeg, vlak voordat hij in het concentratiekamp door de nazi’s werd vermoord. Groeit deze onopvallende plek in Deventer uit tot bedevaartsoord?

