Taakstraffen voor twee mannen na mishandeling op straat in Deventer

Miljoenen voor vlotter verkeer rond Deventer: derde IJsselbrug weer in beeld

Het nieuwe gemeentebestuur van Deventer maakt 26 miljoen vrij om te investeren in de infrastructuur in en rond de stad. Het gaat dan om wegen, maar ook andere maatregelen in de openbare ruimte. Nog niet duidelijk is waar het geld naartoe gaat. Een derde IJsselbrug, ten noorden van de stad, komt nadrukkelijker op de kaart. Critici spreken over een ‘college van asfalt’.

17 juni