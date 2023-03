Tegenlicht Meet ups van start bij bieb in Lochem. Eerste avond gaat over energie

indebuurt.nl Meer dan alleen bier: al deze bedrijven in Deventer hebben de naam Davo

Ken je de naam ‘Davo’? Veel Deventenaren kennen het als biermerk, maar het is ook een legendarisch persoon uit de geschiedenis van Deventer. Ook in het bedrijfsleven dook de naam in de afgelopen decennia veelvuldig op. Waar? Dat lees je hier.