Tegenvaller: lift ontbreekt, verbouwing Kindcentrum in Deventer-Noord pakt duurder uit

Gekozen in Deventer raad, zetel afgedankt en nu in provincie kandidaat: ‘Nee, ik stel kiezer niet teleur’

Opvallende naam richting de verkiezingen voor de Provinciale Staten: Elske van der Mik. De Schalkhaarse was vorig jaar kandidaat voor een zetel in de Deventer gemeenteraad. Zij kreeg die ook, maar bedankte na enkele dagen voor haar plekje. Nu probeert ze het voor haar partij in het provinciale bestuur, als nummer vier. ,,De situatie nu is heel anders dan vorig jaar.”