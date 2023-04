Terug naar de tijd van ridders en de Hanze tijdens Middeleeuws Festijn in Deventer Worpplantsoen

Voor 12-jarige Julia Seppenwool­de uit Rijssen is Marathon van Rotterdam al geslaagd

Niet alleen in Enschede wordt vandaag de marathon gelopen, ook in Rotterdam. En daar is de eerste jonge Tukker al in de prijzen gevallen. De Rijssense Julia Seppenwoolde (12) heeft op de 2,5 kilometer in Rotterdam zilver gepakt. Opmerkelijk: de Rijssense is een van de jongste in de categorie 12 tot en met 15 jaar.