Tesfaldet Tekie vertrekt al na half jaar bij Go Ahead Eagles: contract ontbonden

,,Het contract van Tesfaldet is in goed onderling overleg ontbonden”, vertelt Paul Bosvelt, technisch manager van GA Eagles. ,,Hij kon niet aarden. Zondag meldde hij dat bij mij, maandag zijn we samen gaan zitten en is er een besluit genomen. Hij is toe aan een nieuwe omgeving. We kijken nu of we dit intern oplossen of nog de markt opgaan.”