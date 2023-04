The day after brengt GA Eagles ongetwijfeld een glimlach: ‘We speelden echt heel goed’

Stefan (35) was koud in Deventer en werd meteen ‘halfdood’ geslagen: ‘Bloed moest van straat gespoeld worden’

Terwijl Deventer ontwaakt, ligt de 35-jarige Stefan uit Bulgarije roerloos op de klinkers van de Brink, in zijn eigen bloed. Zijn eerste nacht in Deventer, waar hij is gekomen om te werken, is volledig ontspoord. De man die hem het licht uit zijn ogen sloeg, de 27-jarige Alexandru T. uit Roemenië, stond vandaag voor de rechter. ,,Hij had daar dood kunnen gaan. En wat had hij gedaan? Niks.’’