Thea en haar vriendinnen starten een vintagewinkel in Bathmen: 'In de oude bakkerij'

Bathmen is een winkeltje rijker, een vintagewinkel welteverstaan. Thea Huis in 't Veld (56), Geertje te Riele (57) en Ali Jonker (58) openden hun zaak eind vorig jaar. "Klanten komen vanuit het hele land naar ons toe."

Jarenlang werkte Thea als P&O-adviseur bij het Waterschap. “Na twee jaar lang thuiswerken in de coronaperiode ben ik gaan nadenken over wat ik nog meer leuk vind om te doen. De conclusie was dat ik écht iets anders zou willen. Parttime, naast mijn huidige baan.”

Liefde voor tweedehands

Lang hoefde ze niet na te denken over de hoek waarin ze het wilde zoeken. “Ik heb altijd al een voorliefde voor tweedehands meubels. Unieke exemplaren, elk met een verhaal. Als ik dan echt iets anders zou willen, dan een vintagewinkeltje.” Toevallig wist Thea dat ze haar liefde voor vintage deelt met twee goede vriendinnen. “Geertje ken ik al jaren en geregeld heb ik bij haar mijn ideeën geventileerd. Ook zij voelde wel iets voor het plan. Ali ken ik nog uit de zwangerschapsgroep van vroeger, ik kwam haar tegen in de supermarkt in het dorp en vertelde over het plan, ook zij werd enthousiast.” De drie besloten de handen ineen te slaan.

Beste plek in Bathmen

Het vinden van een geschikte locatie voor de winkel was een eerste belangrijke stap. “In eerste instantie had ik een schuur in Averlo op het oog, alleen werd dit vanwege de bestemming van het pand een lastige situatie. Ik besloot verder te kijken.” Al snel bleek Bathmen de beste plek. “We wonen alle drie in het dorp of de directe omgeving. Ik kwam uit bij deze voormalige bakkerij. Via via hoorden we dat het in de verhuur kwam en de verhuurder vond het een erg mooi idee dat er een lokale winkel van lokale ondernemers in zou komen. Het werd ons gegund.”

De historie van het pandje hebben de dames teruggezien tijdens de metamorfose naar winkel. “De enorme koelcellen stonden er nog en alles was erg donker binnen. Gelukkig hebben we veel handige vrienden en familie die ons hebben geholpen met het leegruimen.”

Meer dan een winkel

En zo zitten de vriendinnen twee maanden later in hun winkel ‘Vintage Hier’. “Het loopt erg goed. We zijn aangesloten bij een landelijke website en dat zien we terug, er komen mensen vanuit het hele land om rond te snuffelen. Ook Bathmenaren zelf zijn enthousiast, ze vinden het goed voor de leefbaarheid van het dorp.”

“De titel ‘ondernemer’ moet soms nog even landen, we werken er allemaal nog naast. Het is druk, maar het is wel precies wat ik voor ogen had. We verkopen alleen maar ingebrachte spullen en besteden tijd aan de verhalen achter de spullen. Mensen komen hier graag hun tweedehandsjes inleveren en de bijbehorende achtergrond erbij vertellen. Dat sociale aspect is waar we het voor doen.” Ze houdt een oude citer (snaarinstrument, red.) in de lucht. “Deze kwam een man afgelopen week bijvoorbeeld brengen, hoe verrassend is dat!”

Wellicht wil ze die sociale inslag nog verder uitbreiden in de toekomst. “We hebben op dit moment zes vrijwilligers die ons komen ondersteunen. Het zou mooi zijn als we hier in de loop van de tijd werk kunnen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Al kijken we eerst maar eens hoe dit allemaal verder verloopt.”

Vriendinnen en collega’s

Dat de dames nu naast vriendinnen ook collega’s zijn, dat gaat ze goed af. “We zorgen wel dat we geregeld bij elkaar zitten en de neuzen dezelfde kant op houden. We zijn samen kritisch op de inkoop, daarin verschillen de meningen nog wel eens. De één moet dan soms even slikken en de ander een volgende keer. ”

De verkoop van spullen die je zelf eigenlijk ook heel mooi vindt, blijkt ook soms een uitdaging. “Het komt best eens voor dat één van ons iets koopt uit onze eigen winkel”, lacht Thea. “Maar daarvoor moet er wel altijd iets terugkomen.” Over één gemeenschappelijke liefde hoeven Thea, Geertje en Ali niet te vergaderen. “Oude theekastjes, daar zijn we allemaal gek op.”

Wil je ook eens rondsnuffelen bij Vintage Hier? Je vindt de winkel op Schoolstraat 6 in Bathmen.