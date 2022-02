Thomas Krol krijgt huldiging in Deventer na medailles op Olympische Spelen

Woonbe­drijf Rentree komt met excuses voor lekkende woningen in Deventer

Woningbouwvereniging Rentree gaat alle 38 nieuwgebouwde sociale huurwoningen in het gebied Aan de Dijk in de Rivierenwijk controleren op waterproblemen. Dat schrijft het woonbedrijf in een brief naar alle bewoners. Eerder werd al bekend dat in ongeveer de helft van de gloednieuwe huizen sprake is van lekkage.

17 februari