Thuiszorgteam in Deventer wijken Colmschate-Noord en Vijfhoek verhuist naar De Fontein

Met video Grote kerstboom staat weer op vertrouwde plek bij de Waag in Deventer: ‘Het is een fantasti­sche boom’

Zoals elk jaar schittert de grote kerstboom weer op de Brink in Deventer. Na twee jaar bij de fontein in de buurt van cafés De Hip en De Bisschop, staat de boom weer op zijn oude plek bij de Waag. Het enige dat nog mist, is de versiering. ,,Het is geweldig dat de boom weer voor de deur staat”, zegt Hans Huberts, eigenaar van Café Persee.

7 december