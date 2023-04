Tienduizend minder stemmers verwacht in Deventer als straks de Turkse verkiezingen beginnen

MET VIDEO Lochem kiest er nu bewust voor: kleedjes­markt niet in de binnenstad, maar op Molengron­den

De kleedjesmarkt in Lochem is niet meer in de binnenstad, maar opnieuw op De Molengronden in het westelijk deel van Lochem. Vorig jaar week de organisatie hier nog noodgedwongen naar uit, nu is er bewust voor gekozen om op deze plek te blijven.