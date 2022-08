Toen in Deventer: dit deden we vroeger in de zomer

Knikkeren, zwemmen in het Rielerbad of Borgerlerbad, tikkertje spelen op het schoolplein, kikkervisjes vangen in de Lookerskolk. In de zomer werd er in Deventer altijd wel iets bedacht om te doen. Kijk maar naar deze foto’s uit den ouden doosch.

Knikkerende kinderen

Er werd vroeger heel wat geknikkerd in de straten van Deventer en op de schoolpleinen. Heb jij ooit nog een oliebonker gewonnen?

Knikkeren was vroeger superpopulair © ANP

Zwemmen in het Rielerbad

Spetter, spieter, spater, we kwamen heel wat druppels later. Het was altijd feest om in het Rielerbad of het Borgelerbad te zwemmen en ravotten. Of later in het overdekte zwembad van de Smyrnadwarsstraat. Of kun jij je alleen De Scheg herinneren?

Het Rielerbad © Beeldbank gemeente Deventer

Kikkervisjes vangen/vissen in de kolk bij Lookersdijk

Met je schepnetje naar de kolk bij de Lookersdijk of een sloot in de buurt om kikkervisjes, ook wel donderkopjes genoemd te vangen. Welke Deventenaren hebben dat niet gedaan?

De Kolk © Google Streetview

Hutten bouwen in het bos

Takken slepen, bladeren als dakbedekking gebruiken: je had het er maar druk mee als je een hut ging bouwen in het Worpplantsoen. Misschien ging je opa of oma wel naar het Wechelerveld of een ander bos. De laatste jaren worden er ook hutten gebouwd op de Ulebelt.

Foto ter illustratie © Pixabay

Spelen bij de Zandweerd

Spelen in een van de speeltuinen van Deventer, dat deed je vroeger eindeloos. Snel het avondeten naar binnen werken en dan stonden de buurtkinderen je alweer op te wachten. Om bijvoorbeeld naar de Zandweerd te gaan. Welke speeltuin kun jij je nog herinneren?

Speeltuin de Zandweerd © Foto: collectie Overijssel.