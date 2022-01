Trainers staan weer op het veld, maar kan het seizoen wel worden afgemaakt? ‘Ik heb niks te willen’

video Sarcofagen blootge­legd naast Lebuinus­kerk Deventer

Het klinkt macaber en mythisch tegelijk: er zijn sarcofagen gevonden bij werkzaamheden aan het Grote Kerkhof, bij de Lebuinuskerk. In veel steden is dat zeldzaam, in Deventer werden al vaker van dit soort stenen doodskisten gevonden. Nu zijn er enkele ontdekt uit de elfde of twaalfde eeuw, die nog volledig intact zijn.

14 januari