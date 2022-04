Treinverkeer tussen Deventer en Almelo plat door aanrijding: extra drukte op traject Zutphen-Hengelo

met video Deventer filmmaak­ster blijft monniken van Schier volgen: over celibaat, uitster­vend monastiek bestaan maar vooral hoop

De hoop van de monniken van Schiermonnikoog is Daniel, een Mexicaanse monnik die in eigen land uittrad, maar het monastieke leven weer omarmt op het kleine Nederlandse Waddeneiland. Maar Daniel is ‘me siento sprakeloos’ als hij de dieperliggende worsteling in zichzelf ontdekt: hij is homoseksueel. En treedt weer uit.

