Treinverkeer van en naar Deventer weer ernstig ontregeld door wisselstoring: ‘Dit is niet fraai’

Duur nieuwe vergunning voor deelvoer­tui­gen in Deventer ingeperkt: ‘Een experimen­te­le fase’

Het aantal deelvoertuigen in Deventer wordt beperkt. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. Elektrische deelscooters rijden nu zonder vergunning rond. Maar daar komt per 2023 verandering in. De vergunning geldt straks voor twee jaar. ,,Het is beter om het heft in eigen handen te houden.’’

13 oktober