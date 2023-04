Triatlon rond Zandweteringpark in Deventer is ‘compact’ en ‘geschikt voor iedereen’

16-jarige G-loper Pip uit Apeldoorn overtreft zichzelf bij Deventer IJsselloop: ‘Ik ben niet één keer gestopt!’

Bezwete hoofden, het geluid van sportschoenen op asfalt en vooral heel veel blije gezichten. Zo’n veertig sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking rennen zondagochtend de longen uit hun lijf in Deventer. Voor het eerst is er voor hen een speciale categorie bij de IJsselloop: de G-Loop van 1 kilometer. Onder hen de 16-jarige Pip Mulder uit Apeldoorn. ,,Dit had ik niet verwacht.”