Turbo op vervangen van straatverlichting: Olst-Wijhe aast op flinke energie- en kostenbesparing

indebuurt.nl Fijnfisje­nie! Lamme Frans zingt carnavals­num­mer over Deventer

“Fijnfisjenie in Stokvissengat, we gaan weer aan de gang”, zingt Lamme Frans in zijn feestnummer. De zanger maakte een carnavalslied en noemt daarin verschillende Nederlandse steden. Zo ook Deventer, oftewel Stokvissengat.