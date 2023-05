Tussen het worsten draaien door schrijven Henk en Dinie toneelstuk voor duizenden mensen

met video Automobi­list rijdt lantaarn­paal omver en eindigt tegen een boom in Deventer

Met hoge snelheid is afgelopen nacht een auto tegen een boom tot stilstand gekomen in Deventer. Daarvoor is nog een lantaarnpaal omver gereden. De twee inzittenden, een man (41) en vrouw (32) uit Deventer, wisten zelf uit de auto te klimmen maar raakten wel gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle.