TV-kok Miljuschka te gast bij Evening Talk van Het Kantoor Deventer

Hoe doet Miljuschka Witzenhausen het toch allemaal? Ze is tv-kok, schrijft kookboeken, strijdt voor body positivity , runt als culinair ondernemer haar eigen imperium, inclusief succesvol online platform, heeft een eigen kledinglijn en tijdschrift en is daarnaast moeder van twee kinderen.

Wat eveneens een prangende vraag is: hoe heeft deze selfmade vrouw dat allemaal voor elkaar gekregen? Want er is een tijd geweest dat Witzenhausen helemaal niets meer had. Na haar scheiding zat ze zonder huis, geld en werk. Voor Het Kantoor in Deventer genoeg stof om haar uit te nodigen voor de Evening Talk om het naadje van de kous te weten en een inspiratie voor anderen te zijn.